Закарпатская, Хмельницкая и Луганская области перейдут в «красную зону» карантина.Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, с 11 февраля в трех областях начнет действовать красный уровень эпидемиологической опасности. Речь идет о Закарпатской, Хмельницкой и Луганской областях. Соответствующее решение было принято во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 8 февраля.
В указанных регионах превышен ряд показателей, позволяющих усилить противоэпидемические правила. Ранее в «красную зону» карантина попали Ровенская и Ивано-Франковская области.
Напомним, что красный уровень предполагает ряд ограничений:
- работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов на вынос;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.п.;
- работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнесс-центров;
- проведение массовых мероприятий кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
- работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.
Работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов в «красной зоне» карантина не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил.
В то же время местные власти могут принимать дополнительные меры по усилению противоэпидемических правил в регионе.
Напомним, что за минувшие сутки заболеваемость в Харьковской области превысила допустимый показатель более чем в 12 раз.