На Московском проспекте произошла авария с участием двух автомобилей.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из публикаций в городских телеграм-каналах, на Московском проспекте произошла авария с участием микроавтобуса «Volkswagen» и легкового автомобиля «Toyota».

Сообщается, что в результате ДТП никто не пострадал. По предварительной информации, прибывшие на место патрульные составили административный протокол на водителя микроавтобуса.

Напомним, что ранее под Харьковом произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека и получили тяжелые травмы дети-двойняшки.

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