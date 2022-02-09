До конца года остается 325 дней.

9 февраля во всем мире отмечают День рождения стриптиза, Международный день стоматолога, День рождения волейбола, Международный день пиццы и Международный день безопасного интернета.В США сегодня День бублика, День чтения в ванной, День формирования здоровых привычек и День внеземной культуры, в Канаде - День продовольственной свободы, в Индии - День шоколада, а жители Катара отмечают День спорта.Православная церковь сегодня почитает святителя Иоанна Златоуста, который был проповедником и богословом.9 февраля именины у Иоанна, Дмитрия, Петра и Ивана.