В Минздраве опубликовали статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией на Харьковщине за последние сутки.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 2293 случая коронавирусной инфекции, 855 человек выздоровели, 14 - скончались.Так, по состоянию на 9 февраля, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 283517 случаев заболеваний, 242426 человек выздоровели, 6675 - скончались.