Причина возникновения пожара устанавливается.

Пожар произошел 8 февраля около 16:00 на улице Таджикская, 18. К месту происшествия было направлено два отделения спасательной службы на автоцистернах. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.На момент прибытия пожарных в частном секторе горел гараж и автомобиль ВАЗ-2111, находившийся в середине бокса. Площадь пожара составила около 15 квадратных метров.В результате пожара никто не пострадал.Напомним, в Харькове во время пожара спасли двух людей.