Причина возникновения пожара устанавливается.

Пожар произошел 8 февраля около 16:00 на улице Таджикская, 18. К месту происшествия было направлено два отделения спасательной службы на автоцистернах. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

На момент прибытия пожарных в частном секторе горел гараж и автомобиль ВАЗ-2111, находившийся в середине бокса. Площадь пожара составила около 15 квадратных метров.

В результате пожара никто не пострадал.

Напомним, в Харькове во время пожара спасли двух людей.

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