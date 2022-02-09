В Новобаварском районе города полицейские изъяли у матери 12-летнего сына.

7 февраля инспекторы ювенальной превенции совместно со службой по делам детей приехали к одной из смей в Новобаварском районе. Об этом сообщили в отделе полиции №1 Харьковского районного управления полиции №3 ГУ НП в Харьковской области.По информации правоохранителей, в доме было грязно и не было продуктов питания. Оказалось, что 12-летний парень спал на полу на ватном одеяле и в течение двух суток его кормила соседка.У матери, злоупотребляющей спиртными напитками, изъяли ребенка и доставили в детскую больницу для медицинского обследования.Инспекторами ювенальной превенции в отношении матери составлено два административных протокола по статьям 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими обязанности по воспитанию детей) и 173-2 (совершение домашнего насилия) Кодекса Украины об административных правонарушениях.