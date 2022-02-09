Сейчас правоохранители проверяет происхождение лесоматериалов.

Утром 8 февраля на территории Чугуевского района в селе Гнилица правоохранители обнаружили автомобили, перевозившие древесину. Документов на лесоматериалы у водителей не было. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В грузовиках находились стволы деревьев породы сосны общим объемом около 12 кубических метров.Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, идет проверка.Решается вопрос квалификации события по Уголовному кодексу Украины.