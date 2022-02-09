Женщина пыталась сама найти девочку, однако позже обратилась к копам.

Вечером 8 февраля к правоохранителям обратилась женщина, которая рассказала, что ее 11-летняя дочь после ссоры ушла из дома. По информации пресс-службы Патрульной полиции Харьковской области, это произошло на проспекте Героев Сталинграда.Самостоятельные поиски девочки не принесли результата, поэтому женщина обратилась в полицию. Копы обнаружили разыскиваемую девочку на проспекте Гагарина. С ребенком было все хорошо.Патрульные провели профилактическую беседу с девочкой и отвезли ее домой.Напомним, в Харькове у матери забрали сына.