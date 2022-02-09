Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

В суд направлен обвинительный акт в отношении семи мужчин по факту умышленного причинения работникам правоохранителям побоев в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Об этом сообщили в харьковской областной прокуратуре.Досудебным расследованием установлено, что 11 декабря 2021 около 22:30 полицейские прибыли на территорию пляжно-развлекательного комплекса, расположенного по улице Героев Труда, по поводу потасовки. Однако указанная информация не нашла подтверждения."Когда правоохранители начали выходить из территории комплекса, они увидели драку, подошли к месту конфликта, однако их работе начали мешать семь мужчин, которые находились рядом. Мужчины начали избивать полицейских, в результате чего пять правоохранителей получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.В настоящее время обвинительный акт в отношении семи мужчин направлен в Киевский районный суд Харькова.