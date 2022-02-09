16-летний сказал родителям, что едет на соревнование, выключил телефон и пропал.

Правоохранители вернули домой несовершеннолетнего парня, которого несколько дней разыскивали родственники. Как выяснилось, подросток без ведома взрослых решил посетить друга в Днепре. Родителям сказал, что едет на соревнования и выключил телефон. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.8 февраля подростка нашли в Харькове. Он вернулся из Днепра, где гостил у друга. С 16-летним парнем полицейские провели профилактическую беседу.Напомним, 7 февраля в дежурную часть поступило сообщение от жительницы села Бригадировка о том, что ее 16-летний сын, который проживал и учился в Харькове, пропал. 4 февраля парень ушел с места проживания и не вернулся, мобильный телефон был выключен.