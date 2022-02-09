Двое неизвестных выхватили из рук мужчины посылку и скрылись с места.

Инцидент произошел вечером 8 февраля на проспекте Науки. Заявитель, работник почтового отделения, рассказал копам, что двое неизвестных выхватили у него из рук посылку и скрылись с места. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Харьковской области.Также заявитель показал патрульным видео с камер видеонаблюдения, на котором было видно, что злоумышленники уехали с места на автомобиле Skoda.Инспекторы передали ориентировку коллегам и отправились на поиски. На улице Космонавтов инспекторы обнаружили и остановили авто, похожее по описанию.Для выяснения всех обстоятельств происшествия вызвали следственно-оперативную группу.