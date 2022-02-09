Полиция проводит проверку по факту жестокого обращения учителя с ребенком.

Инцидент произошел 31 января в харьковской школе № 77. В социальных сетях появилось видео, на котором учительница тянет ученика за руку и кричит на него. Мальчик в это время плачет, а ученики комментируют, что учительница якобы душила ребенка.Помощник начальника ГУНП Украины в Харьковской области Вячеслав Марков на своей странице в Facebook написал, что информация о событии внесена в информационно-телекоммуникационную систему Национальной полиции "Информационный портал".В горсовете сообщили, что конфликтная ситуация между учительницей и учеником уже практически исчерпана. По словам директора Департамента образования Ольги Деменко, учительница английского языка, получила выговор. Однако увольнять ее не собираются.«Учительница работает в школе почти 10 лет, она характеризуется положительно, ранее к ответственности не привлекалась. Ее поддерживают другие учителя и родители. Это была досадная ошибка с ее стороны, которую, надеюсь, она больше не повторит», - подчеркнула директор департамента.Сейчас правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка.