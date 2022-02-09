Изюмская окружная прокуратура направила иск в суд на исправительную колонию о взыскании ущерба, причиненного незаконным забором воды из артезианской скважины.

Как сообщили в областной прокуратуре, летом прошлого года экологическая инспекция установила, что с 21 октября 2020 года колония без разрешения использовала воду из артезианской скважины, что является нарушением требований Водного кодекса Украины.Сумма нанесенного государству ущерба составляет более 140 тысяч гривен, которые в руководстве учреждение до сих пор не возместили. Это и стало основанием для направления прокуратурой соответствующего иска в Хозяйственный суд Харьковской области.В настоящее время по данному делу открыто производство.