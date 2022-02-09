По информации правоохранителей, в городе ежедневно выявляют людей с наркотическими веществами.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, за минувшие сутки полицейские выявили девять человек, при которых нашли наркотики.В ведомстве сообщают, что, как правило, таких людей выдает подозрительное поведение. В частности, они ищут закладки на территории частных секторов или недалеко от заброшенных зданий, а также нервничают при общении с патрульными.Кроме того о подозрительных лицах в полицию сообщают небезразличные граждане.В полиции также напомнили, что за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов предусмотрена уголовная ответственность.