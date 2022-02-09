На ХТЗ произошла авария с участием турецкого автобуса «Карсан».Как стало известно изданию Вечерний Харьков из публикаций в городских телеграм-каналах, на перекрестке улиц Библика и Генерала Момота произошла авария с участием городского автобуса «Карсан» и легкового автомобиля.
В результате столкновения у автобуса получили повреждение автоматические двери, а автомобиль лишился переднего бампера.
По информации очевидцев, в аварии никто не пострадал. Официальная информация о происшествии уточняется.