Трое жителей Харьковщины «специализировались» на угоне исключительно «ВАЗ-2121».

Полицейские разоблачили жителей Харьковской области, которые занимались угоном автомобилей. В частности следователи установили, что в ноябре и декабре прошлого года молодые люди незаконно завладели автомобилями «Нива» в Слободском и Московском районах Харькова, а также в селе Докучаевское.3 февраля оперативники провели ряд обысков по месту жительства злоумышленников. В результате следственных действий правоохранители изъяли два частично разобранных угнанных автомобиля, запчасти, а также автомобиль Volvo, на котором передвигались фигуранты.В настоящее время 20-летнему правонарушителю и его 22-летним соучастникам следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.