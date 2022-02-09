В Купянске водитель легкового автомобиля сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте.

Харьковские следователи ищут свидетелей аварии, которая произошла 31 января около 18:30 в районе дома № 82 по улице Харьковской в городе Купянск.Согласно информации правоохранителей, автомобиль «Opel Astra» под управлением 34-летнего мужчины сбил 28-летнего пешехода, который от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.Свидетелей и очевидцев ДТП в полиции просят обращаться по телефону 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к старшему следователю капитану полиции Катречко Денису Олеговичу.