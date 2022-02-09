Кабмин согласовал увольнение главы Харьковской и Чугуевской районных администраций.9 февраля Кабинет министров Украины согласовал увольнение Юрия Раины с должности Харьковской районной государственной администрации и Игоря Волкова — с должности Чугуевской РГА.
Как сообщает представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующие указы об увольнении должен подписать Президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, что ранее в Харьковской области мэр Первомайского заявил о готовности уйти в отставку.