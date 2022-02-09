Исполнительный комитет горсовета назначил опекуном тетю пострадавших детей.

Опекуном двух малолетних детей-двойняшек, которые пострадали 12 января в ДТП на Окружной дороге, назначена их родная тетя. Соответствующее решение 9 февраля приняли на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.Сообщается, что женщина работает воспитателем в детском саду, имеет собственного сына и самостоятельно выступила с желанием воспитывать пострадавших детей, подав документы на опекунство.Власти города передали женщине материальную помощь и пообещали поддержку семье и детям.