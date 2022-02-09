В Министерстве здравоохранения рассказали о том, что нужно делать, чтоб не заразиться гриппом.Как рассказали в украинском Минздраве, ежегодная вакцинация – лучший способ снизить риск заражения сезонным гриппом и избежать серьезных осложнений.
Вакцинироваться от гриппа могут взрослые и дети в возрасте от 6 месяцев, не имеющие противопоказаний к прививкам. Детям до 9 лет, которые ранее не были вакцинированы от гриппа и не имели подтвержденных случаев заболевания гриппом, требуются две дозы вакцины с интервалом в один месяц. Всем остальным – одна доза на сезон.
Вакцинироваться от гриппа можно в течение всего эпидемического сезона. По данным Центра общественного здоровья, на сегодняшний день в Украине против гриппа вакцинировались уже 155 570 человек.
Вместе с тем существуют эффективные способы создания барьеров для попадания вируса в наш организм. Они не могут заменить прививку, однако снижают риск заболевания.
- Мойте руки: тщательное мытье рук поможет защитить вас от вирусов и бактерий. Если у вас нет доступа к воде и мылу, используйте антисептик.
- Соблюдайте дистанцию и избегайте больных: когда болеете, держитесь на расстоянии от других, чтобы защитить их от болезни.
- Прикрывайте рот и нос, когда кашляете или чихаете: этим можно предотвратить заражение окружающих. Вирусы гриппа распространяются преимущественно воздушно-капельным путем, когда люди с гриппом кашляют, чихают или разговаривают.
- Оставайтесь дома, если заболели: если возможно, оставайтесь дома, когда вы больны. Это поможет предотвратить распространение вируса.
- Избегайте контакта рук со ртом, носом и глазами: не забывайте дезинфицировать поверхности, к которым часто прикасаетесь, дома, на работе или в школе, особенно когда кто-то рядом болеет.
- Ведите здоровый образ жизни: высыпайтесь, будьте физически активны, избегайте стресса, пейте много жидкости и употребляйте питательную пищу.