В Министерстве здравоохранения рассказали о том, что нужно делать, чтоб не заразиться гриппом.

Мойте руки: тщательное мытье рук поможет защитить вас от вирусов и бактерий. Если у вас нет доступа к воде и мылу, используйте антисептик.

тщательное мытье рук поможет защитить вас от вирусов и бактерий. Если у вас нет доступа к воде и мылу, используйте антисептик. Соблюдайте дистанцию ​​и избегайте больных: когда болеете, держитесь на расстоянии от других, чтобы защитить их от болезни.

когда болеете, держитесь на расстоянии от других, чтобы защитить их от болезни. Прикрывайте рот и нос, когда кашляете или чихаете: этим можно предотвратить заражение окружающих. Вирусы гриппа распространяются преимущественно воздушно-капельным путем, когда люди с гриппом кашляют, чихают или разговаривают.

этим можно предотвратить заражение окружающих. Вирусы гриппа распространяются преимущественно воздушно-капельным путем, когда люди с гриппом кашляют, чихают или разговаривают. Оставайтесь дома, если заболели: если возможно, оставайтесь дома, когда вы больны. Это поможет предотвратить распространение вируса.

если возможно, оставайтесь дома, когда вы больны. Это поможет предотвратить распространение вируса. Избегайте контакта рук со ртом, носом и глазами: не забывайте дезинфицировать поверхности, к которым часто прикасаетесь, дома, на работе или в школе, особенно когда кто-то рядом болеет.

не забывайте дезинфицировать поверхности, к которым часто прикасаетесь, дома, на работе или в школе, особенно когда кто-то рядом болеет. Ведите здоровый образ жизни: высыпайтесь, будьте физически активны, избегайте стресса, пейте много жидкости и употребляйте питательную пищу.

Как рассказали в украинском Минздраве, ежегодная вакцинация – лучший способ снизить риск заражения сезонным гриппом и избежать серьезных осложнений.Вакцинироваться от гриппа могут взрослые и дети в возрасте от 6 месяцев, не имеющие противопоказаний к прививкам. Детям до 9 лет, которые ранее не были вакцинированы от гриппа и не имели подтвержденных случаев заболевания гриппом, требуются две дозы вакцины с интервалом в один месяц. Всем остальным – одна доза на сезон.Вакцинироваться от гриппа можно в течение всего эпидемического сезона. По данным Центра общественного здоровья, на сегодняшний день в Украине против гриппа вакцинировались уже 155 570 человек.Вместе с тем существуют эффективные способы создания барьеров для попадания вируса в наш организм. Они не могут заменить прививку, однако снижают риск заболевания.