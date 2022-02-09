Шевченковской окружной прокуратурой Харькова направлен иск в Хозяйственный суд о взыскании ущерба, причиненного в результате незаконной вырубки деревьев.

По информации окружной прокуратуры, в мае прошлого года Госэкоинспеция провела проверку на территории государственного сельскохозяйственного предприятия «Слобожанское», в ходе которой выявлен факт самовольной порубки деревьев.Установлено, что всего было вырублено более 60 сосен, а сумма причиненного ущерба составила почти полмиллиона гривен, возмещение которого пытаются добиться через суд.