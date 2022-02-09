В Купянском районе произошел пожар в частном доме.

Как рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям, 8 февраля в 19:46 на номер 101 поступило сообщение о том, что на улице Набережной в поселке Двуречная произошел пожар в частном доме.На момент прибытия пожарных отделений огонь успел распространиться на 50 квадратных метров и охватил крышу дома. Через несколько минут спасателям удалось локализировать возгорание, а через час пожар полностью потушили.По информации пожарных, причиной происшествия стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.