Правоохранители сообщили харьковчанину о подозрении в серии ложных вызовов о минировании различных объектов.Как рассказали в областном главке Нацполиции, злоумышленник с июня по декабрь 2021 года делал ложные сообщения о подготовке взрывов на территории нескольких административных районов Харькова. Следователями установлена причастность мужчины к 11 эпизодам преступлений.
22 декабря прошлого года правоохранители провели обыск по месту жительства 62-летнего харьковчанина и изъяли мобильный телефон, с которого псевдоминер совершал звонки на линию «102».
9 февраля следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 и ч.2 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины по 11 эпизодам.
В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Ему грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.