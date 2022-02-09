Правоохранители сообщили харьковчанину о подозрении в серии ложных вызовов о минировании различных объектов.

Как рассказали в областном главке Нацполиции, злоумышленник с июня по декабрь 2021 года делал ложные сообщения о подготовке взрывов на территории нескольких административных районов Харькова. Следователями установлена причастность мужчины к 11 эпизодам преступлений.22 декабря прошлого года правоохранители провели обыск по месту жительства 62-летнего харьковчанина и изъяли мобильный телефон, с которого псевдоминер совершал звонки на линию «102».9 февраля следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 и ч.2 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины по 11 эпизодам.В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Ему грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.