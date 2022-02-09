Правоохранители Харьковщины завершили досудебное расследование по организованной преступной группе, участники которой содержали и эксплуатировали людей в реабилитационных центрах.

По информации правоохранителей, преступная группа в составе пяти человек организовала работу центров реабилитации, где вместо лечения наркозависимых заставляли работать на стройке. Помимо этого организаторы получали оплату за содержание подопечных, лишали их средств связи и ограничивали общение с родственниками. В случае непослушания к наркозависимым применяли физическое и моральное давление.Следователи выяснили, что между участниками преступной группы существовало четкое распределение ролей: организатор преступной деятельности определял охранников наркозависимых лиц, которые должны были обеспечить их полную изоляцию от контактов с внешним миром. Еще один человек занимался поиском рабочих мест, где эксплуатировали жителей центра.В августе прошлого года правоохранители провели десять обысков в помещениях центров и по местам проживания фигурантов расследования, где изъяли двадцать мобильных телефонов, четыре ноутбука, наручники, черновые записи, бухгалтерскую документацию, банковские и сим-карты.Установлены двенадцать потерпевших, которых содержали и подвергали трудовой эксплуатации. Пятерым злоумышленникам объявлено о подозрении по четырем фактам торговли людьми и двенадцати фактам незаконного лишения свободы. На данный момент материалы уголовных производств направлены в суд.Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.