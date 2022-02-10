В Минздраве опубликовали статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией на Харьковщине.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 2016 случаев коронавирусной инфекции, 594 человека выздоровели, 14 - скончались.Так, по состоянию на 10 февраля, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 285533 случая заболевания, 243020 человек выздоровели, 6689 - скончались.