В Минздраве рассказали, в какой зоне карантина находится Харьковская область 10 февраля.

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, 10 февраля Харьковская область находится в оранжевой зоне карантина.В частности, в регионе почти в 13 раз превышен уровень заболеваемости – 955 на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения, коэффициент выявления случаев инфекции – 20,4%, при максимально допустимых 20%, а также уровень госпитализации больных – 63,5 на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 50.Загруженность коек в «ковидных» больницах составляет 43,9%.Напомним, что за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 2016 случаев коронавирусной инфекции, 594 человека выздоровели, 14 - скончались.