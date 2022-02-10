Часть домов в городе временно осталась без холодной воды.

По информации коммунального предприятия "Харьковводоканал", водоснабжения не будет в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ. Воды не будет по следующим адресам:ул. Новомирная (ч/с), ул. Клочковская, 191 (п. №6, стояк) до 20:00 10.02.22 г.: пр. Александровский, 91 до 17:00 10.02.22 г.ул. Астрономическая, 44-в (п. №1, стояк), пр. Академика Курчатова, 12 (п. №1, стояк) до 20:00 10.02.22 г.ул. Харьковских Дивизий, 20 (п. №2, стояк) до 17:00 10.02.22 г.пер. Чередниченковский, 7 (п. №5) до 17:00 10.02.22 г.; ул. Славянская, 6 (п. №1, стояк) до 20:00 10.02.22 г.