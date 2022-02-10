Причина пожара и ущерб устанавливается.10 февраля в 03:51спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом частном домовладении на улице Большая Жихарская 126. К месту происшествия выехали три отделения Службы спасения на автоцистернах. ОБ этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.
К моменту прибытия спасателей площадь пожара составила около 70 квадратных метров, горели деревянные конструкции дома и домашние вещи.
Во время тушения пожара в спасатели обнаружили тело 54-летнего хозяина дома.
В 07:00 пожар ликвидировали.
Напомним, под Харьковом произошел очередной пожар из-за нарушения правил эксплуатации печи.