Причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливается.Пожар произошел 9 февраля около 23:30 на улице Лосовском, 53 в мясном киоске. К месту пожара прибыли два оперативных отделения пожарно-спасательной части на автоцистернах. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.
К моменту прибытия спасателей огнем полностью был охвачен торговый объект. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. Открытое пламя также повредило обшивку рядом расположенного торгового сооружения на площади 1,5 квадрата.
Пожарные спасли два рядом расположенных киоска. Пострадавших нет.
Напомним, в Харькове в результате пожара погиб мужчина.