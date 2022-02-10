Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

Инцидент произошел 8 февраля около 23:40 по улице Библика. Правоохранителям позвонил неизвестный и заявил о заложении тротила в общежитии. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.Полицейские установили личность псевдоминира. Им оказался житель Индустриального района, ранее неоднократно судимый, в том числе за ложное сообщение о заложении взрывчатки в развлекательном заведении города.Мужчина находился на испытательном сроке до апреля 2022 года, но снова совершил аналогичное преступление.Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.Ему грозит лишение свободы сроком до 8 лет.