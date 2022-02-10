Женщина погибла в результате отравления угарным газом.Пожар произошел утром 10 февраля в городе Балаклея на улице Грушевского, 26 в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.
Прибывшие к месту вызова спасатели установили, что в одной из комнат на площади около двух квадратных метров горели пол и вещи домашнего обихода. Во время разведки пожара было обнаружено тело женщины 1940 года рождения.
Причина возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем.
Напомним, в Харькове горит двухэтажное здание.