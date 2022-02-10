Тело неизвестного мужчины с телесными повреждениями обнаружили на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский».

9 февраля около 22:55 неустановленный автомобиль, который ехал со стороны города Чугуева в направлении Харькова, сбил пешехода - мужчину с виду 30-40 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.Тело умершего направлено в морг. Его личность, а также личность водителя устанавливаются.По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Максимальное наказание предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такого.