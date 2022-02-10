Министерство финансов и Министерство юстиции в конце января утвердили порядок взаимодействия информационных систем для подтверждения сведений о физическом лице при регистрации прав на недвижимость.

Порядок определяет механизм и общие правила представления регистраторами, нотариусами запросов на проверку соответствия регистрационных данных лица данным государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков, сообщается в совместном приказе двух министерств.Речь идет о проверке соответствия фамилии, имени и отчества человека, а также регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (или серии и номера паспорта для отказавшихся от кода).Государственная налоговая служба будет обеспечивать проверку данных и передавать ответы на запросы через администратора государственного реестра – госпредприятие Национальные информационные системы.Напомним, августе 2021 года стало известно, что Минфин начал готовить законопроект о контроле за расходами населения. Такой контроль должен стать продолжением налоговой амнистии, которая началась в сентябре 2021 года и будет длиться год. С 1 сентября граждане Украины имеют право подать единовременную добровольную декларацию с указанием принадлежащих им активов, с которых не были уплачены налоги и сборы. В декларации не нужно указывать информацию об источниках происхождения задекларированных активов.