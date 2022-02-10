Харьковские предприниматели 7 февраля собрались на акцию протеста у здания Харьковской облгосадминистрации.

Участники пикета выступали против фискализации для физических лиц – предпринимателей и требовали принятия закона, который устроит представителей малого и микробизнеса.Несмотря на непогоду, несколько сотен человек собрались около облгосадминистрации с требованием оставить предпринимателей в покое. Речь идет о внедрении обязательных кассовых аппаратов для ФЛП – 1 января 2022 года вступил в силу закон, согласно которому использование кассовых аппаратов стало обязательным для всех плательщиков единого налога второй–четвертой групп, производящих расчетные операции.Участники акции держали в руках флаги Харькова и Украины и плакаты с надписями: "ФОП — основа нації. Ні фіскалізації", "Не чуєш ФОПів — втрачаєш рейтинг", "ФОП Харків — разом до перемоги!", "РРО набуде сили — економіці могила".– Во всех областях проходят акции в поддержку предпринимателей, ФЛП. Цель акции: донести до власти, что фискализация ФЛП – это излишнее администрирование, нагрузка, которую малый и микробизнес не может потянуть, – комментирует глава общественной организации «ФОП разом UA» Алексей Дидул. – На сегодняшний день нет взаимопонимания с властью, никакого. За два года борьбы власть ни на сантиметр не пошла навстречу мелкому и малому бизнесу. У нас сегодня уже есть понимание, что люди массово уезжают за границу. Мы хотим работать и растить детей в своей стране. Мы ничего не требуем от государства, мы просто хотим, чтобы нас оставили в покое.По словам Алексея Дидула, введение кассовых аппаратов повлечет финансовые потери для предпринимателей, которым придется купить программное обеспечение и вести дополнительное администрирование в виде бухгалтерского учета. Кроме того, это потребует увеличения штата.Кроме того, по мнению депутата Харьковского городского совета от Блока Светличной «Разом!» Максима Радченко, такие нововведения чреваты недополучением средств в местные бюджеты и уходом бизнеса в тень.По информации Алексея Дидула, всеукраинская акция протеста запланирована на 15 февраля.