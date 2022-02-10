В феврале харьковчане получат обновленные платежки от «Харковводоканала» – с указанием суммы абонплаты за водоснабжение и водоотвод. Обязательную абонентскую плату начали начислять с 1 января 2022 года.

абонплата для жильцов домов, где установлен общедомовой счетчик – 30,90 грн с НДС (19,08 грн за воду и 11,82 – за канализацию);

бонплата для жильцов домов, где нет общедомового счетчика – 29,628 грн с НДС (17,8 грн за воду и 11,82 грн – за канализацию).

Введение абонплаты предусмотрено Законом "О жилищно-коммунальных услугах". Как сообщили в КП "Харьковводоканал", это обязательный платеж.С 1 января 2022 года плата за абонентское обслуживание применяется предприятием ко всем потребителям: юридическим лица (включая бюджетные учреждения независимо от расположения) и населению (жильцам как частных домов, так и многоквартирных), с которым заключен индивидуальный договоры о предоставлении услуг по централизованному водоснабжению и/или централизованному водоотводу (в бумажном варианте или в варианте публичных договоров присоединения). Об этом сообщается на сайте водоканала.Тарифы составляют:«В соответствии с Законом «О жилищно-коммунальных услугах» плата за абонентское обслуживание – платеж, который потребитель уплачивает исполнителю коммунальной услуги по индивидуальному договору о предоставлении коммунальных услуг или по индивидуальному договору с обслуживанием внутридомовых систем о предоставлении коммунальных услуг (кроме услуг по поставкам) и распределения природного газа и по снабжению и распределению электрической энергии), включающей расходы исполнителя, связанные с заключением договора о предоставлении коммунальной услуги, осуществлением распределения объема потребленных услуг между потребителями, начислением и взиманием платы за потребленные коммунальные услуги, обслуживанием и заменой узлов коммерческого учета воды и тепловой энергии (в случае их наличия в здании потребителя), кроме случаев, определенных законом, а также при выполнении других функций, связанных с обслуживанием исполнителем абонентов по индивидуальным договорам (кроме обслуживания и текущего ремонта внутридомовых систем тем теплоснабжения, водоснабжения, водоотвода и поставки горячей воды)», – цитируют закон в «Харьководоканале».