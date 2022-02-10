Ежегодно Госпродпотребслужба изымает десятки тонн некачественных или поддельных продуктов. Чаще всего на прилавки рынков и магазинов попадает фальсифицированная молочка.

Что такое фальсификат?

Самые популярные фальсификаты

Как распознать подделку?