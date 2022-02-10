Вечерний Харьков рассказал о том, можно ли вакцинироваться при хронических заболеваниях.

Прививки и аллергия

Вакцинация при сердечно-сосудистых заболеваниях

Прививки при сахарном диабете

Вакцинация онкобольных

ВИЧ и прививки от Covid-19

Нарушения свертываемости крови

Люди с хроническими болезнями очень уязвимы к коронавирусу. Они имеют слабый иммунитет, а значит, Covid-19 – очень серьезный противник для них. Встреча с этой болезнью может стать роковой для онкопациентов или сердечников. Единственный способ избежать серьезных последствий – вакцинироваться против коронавируса, считают эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.Медики отмечают, что пока единственными противопоказанием к прививке от Covid-19 является серьезная аллергическая реакция на первую дозу вакцины, в частности анафилактический шок. Его может вызвать один из компонентов вакцины, на который человек имеет аллергию. В этом случае следует проконсультироваться с семейным врачом, а также предупредить медиков перед получением прививки. В случае аллергии на один из компонентов лучше не прививаться данной вакциной.С составом вакцин можно ознакомиться на сайте Государственного экспертного центра МОЗ (dec.gov.ua), а также на портале vaccination.covid19.gov.ua.Что касается других видов аллергии – например сезонной или бытовой, – то они не являются препятствием для вакцинации против коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), люди с поллинозом или аллергическим ринитом могут получить прививку даже во время обострения болезни.После случаев тромбозов у привитых людей начали распространяться слухи об опасности вакцин против Covid-19 для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Впрочем, во время клинических испытаний вакцины AstraZeneca 36% участников имели одно или несколько сопутствующих, хронических заболеваний – ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, астму или сахарный диабет – и никакого негативного влияния на свое здоровье не получили.По словам главы Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, иммунолога Федора Лапия, вакцинация, наоборот, предотвращает возникновение тромбозов. Ведь их вызывает именно коронавирус, который у некоторых людей протекает бессимптомно, воздействуя на их здоровье в будущем.– Ковид вызывает тромбоэмболию. Вакцинация предупреждает ковид. Предупреждая ковид, мы предупреждаем тромбоэмболии, связанные с Covid-19, – отмечает Федор Лапий.Больным сахарным диабетом необходимо обязательно прививаться против Covid-19, поскольку они рискуют заболеть тяжелой формой коронавируса.– Коронавирусная инфекция поражает сосуды маленького калибра, и при сахарном диабете они также поражаются. То есть у пациента с диагнозом «коронавирусная болезнь» хроническое заболевание будет протекать тяжелее, – отмечает семейный врач Анастасия Летошко.По словам врача, в ее практике есть диабетики, которые привились против Covid-19.Еще одна очень уязвимая к коронавирусу категория – онкопациенты. Такие больные имеют ослабленный иммунитет, поэтому любая инфекция для них опасна. Чтобы избежать осложнений, врачи советуют вакцинацию против Covid-19. Но чтобы она была эффективной, это следует делать в благоприятный период.Если онкобольные получают высокодозную иммуносупрессивную терапию, следует подождать до окончания лечения.– Пациентам с высоким уровнем иммуносупрессии вакцинация противопоказана, она проводится только после окончания терапии. А с низким уровнем иммуносупрессии вакцинироваться нельзя, – отмечает врач-инфекционист доктор медицинских наук Алла Волоха.Эксперты советуют ВИЧ-инфицированным обязательно прививаться против ковида. Врачи отмечают, что ВИЧ-пациенты не могут заразиться коронавирусом от вакцины, ведь она не содержит живого вируса.– По своему опыту могу утверждать, что информация о том, что вакцинация для ВИЧ-позитивных людей опасна – это миф. Сделанная прививка никоим образом не повлияла ни на мое самочувствие, ни на прием АРВ, ни на результаты анализов, – рассказывает Сергей Старостенко, который уже десять лет живет с ВИЧ и недавно вакцинировался против Covid-19.Серьезные нарушения свертываемости крови (коагулопатии), по мнению врачей, также не является противопоказанием к вакцинации против Covid-19. По информации Минздрава, чтобы прививать людей с коагулопатиями, используют тонкую иглу. А после укола врач сильно нажимает на место введения вакцины не менее двух минут.Такие действия должны предотвратить нежелательные последствия для пациента. Впрочем, предварительно медики обязательно предупреждают о риске развития гематомы от инъекции.По словам экспертов, сегодня врачи не делают прививки людям, которые имеют температуру тела выше 38°C, а также симптомы респираторных болезней. Также противопоказанием является аллергическая реакция на вакцину. Во всех остальных случаях болезни не являются препятствием для прививки против Covid-19. Даже наоборот – это рекомендуемый врачами шаг.