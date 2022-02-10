Вопрос: Скажите, обязательно ли прописывать ребенка? Невестка настаивает на регистрации в моей квартире – мол, в следующем году ему в школу идти – нужна харьковская прописка. Это ее ребенок от первого брака. Говорит, что со своего прошлого места жительства они выписались.

Ответ очень простой: ответственность за проживание без регистрации места жительства предусмотрена ст. 197 КУпАП и влечет за собой предупреждение, разъясняется на Юридическом портале Украины бесплатной правовой помощи. Штраф за несвоевременную прописку или ее отсутствие у взрослых и детей возможен только в случае повторного совершения правонарушения (если ребенок нигде не прописан, ответственность будут нести родители). Таким образом, жить без прописки в Украине теоретически можно, но это незаконно и является административным нарушением.Отсутствие прописки у призывника или военнообязанного приводит к большим проблемам и нарушению порядка воинского учета. Согласно части 3 статьи 33 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», учет призывников и военнообязанных граждан ведут военкоматы по адресу их проживания, который подтверждается пропиской. Несвоевременная регистрация по месту жительства и отсутствие штампа о прописке может повлечь обвинение в уклонении от воинского учета (из-за не постановки на него в военкомате) и привлечение к уголовной ответственности по ст. 337 УК.