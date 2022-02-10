На месте работала следственно-оперативная группа.Ночью 10 февраля во время патрулирования на улице Дружбы Народов правоохранители обратили внимание на мужчину, который нес автомобильный аккумулятор. Мужчина, увидев экипаж копов, сменил направление движения. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Харьковской области.
Инспекторы остановили гражданина, во время общения он нервничал и признался, что украл аккумулятор из автомобиля. Также мужчина сознался в краже еще одного автомобильного аккумулятора и указал место, где его спрятал.
Также неподалеку патрульные обнаружили автомобили из которых, вероятно, мужчина также совершил кражи.
Полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу.