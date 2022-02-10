На месте работала следственно-оперативная группа.

Ночью 10 февраля во время патрулирования на улице Дружбы Народов правоохранители обратили внимание на мужчину, который нес автомобильный аккумулятор. Мужчина, увидев экипаж копов, сменил направление движения. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Харьковской области.Инспекторы остановили гражданина, во время общения он нервничал и признался, что украл аккумулятор из автомобиля. Также мужчина сознался в краже еще одного автомобильного аккумулятора и указал место, где его спрятал.Также неподалеку патрульные обнаружили автомобили из которых, вероятно, мужчина также совершил кражи.Полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу.