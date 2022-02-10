Фигуранты расследования организовали добычу полезных ископаемых с нарушением норм законодательства на территории Роганской ОТГ.Как сообщают в областном главке Нацполиции, организаторы бизнеса незаконно добывали песок на территории громады и прикрываясь разрешительными документами на пользование недрами. В частности следователи установили, что работы проводились на участках, которыми фирмы пользоваться не имели права.
«Нецелевое использование земельных участков, несоблюдение требований нормативных актов по охране окружающей природной среды привели к изменению ландшафта, эрозии почвы, деградации земли и невозможности воспроизводства экологического равновесия на территории деятельности компаний», - сообщили в отделе коммуникаций ГУНП.
Согласно заключению экспертов, нанесенный государству ущерб составляет почти 950 миллионов гривен.
9 февраля организаторам незаконного бизнеса сообщили о подозрении в групповом нарушении установленных правил использования недр, создавших опасность для жизни с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины).
Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.
Как сообщал ранее Вечерний Харьков, руководство Роганской громады лоббирует бизнес, который фигурирует в уголовных расследованиях.