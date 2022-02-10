Вопрос: Мы с женой воспитываем троих детей – двоих от ее первого брака и одного моего. Считаемся ли мы многодетной семьей?

Многодетной считается семья, где супруги находятся в браке, вместе проживают и воспитывают троих и более детей, в том числе каждого из супругов, разъяснили в юридической компании «Арес».В состав многодетной семьи включаются также дети, обучающиеся в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального перед высшим и высшего образования, – до окончания учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет.