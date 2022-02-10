Противодействие нарушением таможенных правил — в центре внимания Харьковской таможни, ведь это одна из ключевых задач, стоящих сегодня перед таможенными органами. В январе выявлено 208 фактов правонарушений на общую сумму 2,8 миллиона гривен.

В течение января 2022 года сотрудниками Харьковской таможни проводилась поисковая и аналитическая работа, по результатам которой заведено 208 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 2,8 миллиона гривен; рассмотрено 152 дела и применены административные взыскания в виде штрафов на сумму более 4,5 миллиона гривен.Кроме того, в течение января 2022 года сотрудниками таможни выявлено два факта правонарушений с признаками уголовных преступлений – по ст. 201 УКУ (контрабанда) и ст. 305 УКУ (контрабанда наркотиков).В Харьковской таможне отмечают, что противодействуют тем, кто нарушает таможенное законодательство, а добросовестным субъектам, работающим в правовом поле, обеспечивают полный комплекс сервисного обслуживания.Напомним, таможенное оформление и пропуск товаров на Харьковской таможне осуществляются бесперебойно. Общий товарооборот с июля по декабрь 2021 года составил более 2,1 миллиарда долларов. Таможенное оформление в зоне деятельности Харьковской таможни осуществили более трех тысяч субъектов внешнеэкономической деятельности.