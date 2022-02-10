В Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении распространителю наркотиков, который продавал запрещенные вещества жителям Балаклейской ОТГ.

Как сообщили в полиции, в рамках открытого уголовного дела по статье за незаконный оборот наркотиков следователи задокументировали несколько фактов сбыта психотропного вещества злоумышленником.9 февраля, в ходе санкционированного обыска полицейские изъяли у мужчины восемь свертков с порошковым веществом белого цвета и инструменты для фасовки. Все доказательства направили на экспертизу.44-летнему мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления и избрали мера пресечения в виде содержания под стражей. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.