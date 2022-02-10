Суд признал виновным 33-летнего мужчину в изнасиловании, разбое и умышленном телесном повреждении средней тяжести.

По информации пресс-службы прокуратуры, преступление произошло в ноябре 2020 года в Холодногорском районе Харькова. Злоумышленник начал преследовать девушку, а когда она остановилась, мужчина начал ее избивать, после чего изнасиловал и ограбил, отобрав под угрозой пистолета мобильный телефон потерпевшей.После получения телесных повреждений девушка потеряла сознание, а преступник скрылся с места преступления.Приговором Ленинского районного суда города Харькова мужчина признан виновным. Его приговорили к девяти годам лишения свободы.