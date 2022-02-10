О трагедии сообщил сын Геннадия Кернеса на своих страницах в социальных сетях.

От тяжелой болезни скончалась Яна Кернес – жена старшего сына Геннадия Кернеса Кирилла. Об трагедии сообщил сам вдовец на своей странице в социальной сети Facebook.Известно, что Яна работала нотариусом, а в браке с Кириллом у них родилось двое детей – сын Лука и дочь Кира.«Ты была моей самой большой мечтой и горячей любовью... Я всегда буду помнить нашу первую встречу. Твоя улыбка, тепло твоих глаз будут продолжаться в наших детях, придавая мне силы идти дальше. Яна, родная моя, спасибо тебе за каждую минуту вместе», - написал Кирилл Кернес.