Специалисты областного центра занятости провели онлайн-встречу с осужденными государственного учреждения «Темновская исправительная колония (№100)». Они обсудили актуальные вопросы, которые могут возникнуть у осужденных после освобождения.

Цель процесса подготовки к освобождению достигается при комплексном подходе со стороны учреждения исполнения наказаний, государственных, общественных и религиозных организаций, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.С этой целью специалисты областного центра занятости провели онлайн-мероприятие для осужденных государственного учреждения «Темновская исправительная колония (№100)».46 осужденных, которые в ближайшие полгода будут освобождены из учреждения, узнали о гарантиях в сфере занятости населения, об услугах и условиях их предоставления в центре занятости. Также они обсудили со специалистами наиболее актуальные вопросы: где найти достойную работу, чтобы снова не попасть за решетку; возможно ли обеспечить себе надлежащий уровень жизни после освобождения; что из себя представляет современный рынок труда и куда трудоустроиться после выхода из мест заключения.Слушателей проинформировали также о возможности профобучения по актуальным профессиям на базе центров профессионально-технического образования, о возможности профориентационного тестирования и электронных сервисах.Отдельно была отмечена актуальность проблемы торговли людьми.