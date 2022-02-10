Новый телефон, ноутбук и стиральная машина – как приобрести все сразу, не имея средств.

Сколько стоит

Авансовый платеж при рассрочке

Регулярные платежи и досрочное погашение

Несвоевременный платеж при рассрочке

Право собственности на товар

Менеджер магазина бытовой техники предлагает оформить товары в кредит или в рассрочку. В чем же разница между этими финансовыми услугами и почему "беспроцентная" рассрочка может оказаться дороже кредита?Купить в рассрочку или оформить кредит – именно эти два варианта приобретения мелкой бытовой техники, а с недавних пор автомобиля и квартиры зачастую предлагают потребителям, у которых нет сразу всей суммы на покупку. Несмотря на некоторые различия, в обоих случаях стоимость товара разбивается на несколько платежей, которые в течение определенного срока регулярно выплачиваются покупателем. Однако существует ряд существенных различий.Кредит может предоставлять только финансовое учреждение – банк, небанковская финучреждение (финансовая компания, кредитный союз), а вот продажу товаров в рассрочку по закону могут осуществлять субъекты хозяйствования всех форм собственности, то есть магазин бытовой техники, автосалон или застройщик.Бытует мнение, что рассрочка – это просто распределение стоимости товара на равные части без процентов и переплат. Однако это не так. По закону при продаже товаров в рассрочку могут начисляться проценты, размер которых устанавливается в договоре между покупателем и продавцом. Так что внимательно читайте договор, ибо рассрочка, как и кредит, может предусматривать дополнительные платежи в пользу третьих лиц – страхование или расходы на расчетно-кассовое обслуживание в определенном банке при уплате очередных платежей по рассрочке.В случае с оформлением кредита представитель банка (обычно он присутствует непосредственно в магазине) в соответствии с законом "О потребительском кредитовании" обязан сообщить вам реальную годовую процентную ставку, учитывающую проценты за пользование кредитом, комиссии и другие платежи, в том числе стоимость оформления кредитной карты, страховые услуги и др. Все эти расходы содержатся в паспорте потребительского кредита. Сравнивая условия рассрочки и кредита, обращайте внимание не только на размер среднемесячного платежа, но и на реальную годовую ставку.В случае с ипотечными и автокредитами от банков традиционно действует правило: чем больше авансовый платеж, тем меньше плата по кредиту. Однако совсем иначе может быть в случае приобретения телефона в рассрочку. Решение о задатке (авансе) принимается продавцом. Ключевым является вопрос соотношения стоимости товара и размера доходов покупателя. Постановление правительства №383, которое регулирует вопрос продажи товаров в рассрочку, предусматривает, что в рассрочку может быть продан товар, если сумма регулярного платежа по нему в совокупности с другими отчислениями из дохода покупателя (алиментами, штрафами и т.д.) не превышает 50% его среднемесячного дохода. Таким образом, например, стоимость товара должна быть не более, чем доход покупателя за три месяца, если оформляется рассрочка на полгода. В случае, если ежемесячный платеж за товар превышает 50%-ную границу, разница должна быть уплачена продавцу заранее в виде аванса.Итак, рассрочка без авансового платежа возможна, если стоимость товара невелика по сравнению с доходом покупателя.Кредит на личные нужды или потребительский кредит не предусматривает обязанности внесения заемщиком авансового платежа, но может иметь другие комиссии – например, за оформление.Погашение стоимости товаров, приобретенных в рассрочку, происходит раз в месяц в сроки, предусмотренные договором. Как правило, такие же условия и при покупке товара в кредит. А вот с досрочным погашением ситуация отличается. Если товар в рассрочку продает магазин, он заинтересован как можно скорее получить оплату товара и не устанавливает комиссии за досрочное погашение по договору рассрочки. Банки могут устанавливать такую комиссию. В таком случае следует оценить, что выгоднее – заплатить комиссию за досрочное погашение или платить регулярные платежи и проценты по кредиту.Согласно ч. 3 ст. 706 Гражданского кодекса к договору розничной купли-продажи товара в рассрочку не применяются положения о начислении процентов на просроченную сумму платежа. А вот в случае с кредитом штрафы и комиссии обязательно устанавливаются и могут привести к существенному росту переплаты.Закон иначе защищает продавца товаров в рассрочку. В случае, если покупатель не платит вовремя регулярные платежи, продавец имеет право требовать возврата товара.Ключевое отличие рассрочки и приобретения товара в кредит – в том, когда покупатель получает право собственности на товар. В случае оформления кредита право собственности на приобретаемый товар сразу переходит к покупателю. А в случае рассрочки – только после полной оплаты.Как это выглядит на практике? С момента внесения покупателем первого платежа продавец передает ему товар, однако до момента полной оплаты товар находится в залоге у продавца. То есть покупатель может пользоваться приобретенным телефоном, но продавать его до полного расчета с магазином не может. Если в случае с мобилкой это практически не ограничивает особенности владения товаром, то в случае покупки автомобиля в рассрочку это обстоятельство существенно влияет на дальнейшие правоотношения.Так что же выгоднее – кредит или рассрочка? При покупке мелкой бытовой техники выгода кредита и рассрочки определяется на основании оценки реальной годовой ставки кредита и суммы переплаты за рассрочку. Важно оценить все платежи, в том числе страховки и банковские комиссии.А вот при покупке квартиры в рассрочку следует учесть, что до момента полной оплаты право собственности на нее принадлежит продавцу, то есть покупатель не имеет никаких гарантий, что горе-застройщик не исчезнет вместе с его деньгами.