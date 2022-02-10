С 8 января в приложении "Дія" можно сгенерировать справку о несудимости – документ, который выдается МВД Украины о том, что человек не был судим, не привлекался к уголовной ответственности и не находится в розыске.

Этот документ необходим для военкомата, для устройства в некоторые компании на работу, в случае оформления заграничного паспорта, визы, при получении гражданства в другой стране, при оформлении вида на жительство за границей, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.По словам министра, каждый год гражданам выдается около одного миллиона справок о несудимости.Напомним, в системе "Дія" уже появились сертификаты о бустерной дозе вакцинации от Covid-19. Чтобы получить сертификат о третьей дозе, нужно зайти во вкладку "Услуги" и запросить внутренний и международный ковид-сертификаты. Через несколько минут бустерный сертификат подтянется в приложение.