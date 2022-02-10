На трассе под Харьковом кортеж бизнесмена Александра Ярославского сбил пешехода, который от полученных травм скончался.

Согласно официальной информации, накануне вечером, 9 февраля, на трассе «Киев-Харьков-Должанский» произошло смертельное ДТП с участием кортежа харьковского бизнесмена Александра Ярославского.Двигаясь со стороны Чугуева в сторону Харькова, автомобиль Brabus 900 Rocket Edition G Wagon, который входит в число самых быстрых и дорогих внедорожников на планете, сбил насмерть мужчину. От полученных травм пешеход скончался. Его личность на данный момент устанавливается следствием.Как стало известно изданию Вечерний Харьков из информации правоохранителей, автомобили кортежа скрылись с места смертельной аварии. Однако уже утром в полицию обратился водитель бизнесмена и сообщил, что именно он находился за рулем автомобиля. Его задержали и назначили судебное заседание по избранию меры пресечения, которое состоится 11 сентября в Киевском районном суде Харькова.Сам Александр Ярославский заявил, что на момент трагедии он находился дома и спал, а участие его кортежа в смертельной аварии никак не прокомментировал. Как сообщили в пресс-службе DCH, сегодня днем Ярославский вылетел в Лондон для встречи с семьей.В свою очередь, по информации главы Министерства внутренних дел Дениса Монастырского, харьковские правоохранители якобы пытались фальсифицировать дело о смертельной аварии. В частности задержанный водитель на момент совершения ДТП находился в другом месте. Из-за этого Министр уволил начальника полиции Харьковской области и передал дело в Главное следственное управление Национальной полиции.На данный момент правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.