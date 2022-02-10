На трассе под Харьковом кортеж бизнесмена Александра Ярославского сбил пешехода, который от полученных травм скончался.Согласно официальной информации, накануне вечером, 9 февраля, на трассе «Киев-Харьков-Должанский» произошло смертельное ДТП с участием кортежа харьковского бизнесмена Александра Ярославского.
Двигаясь со стороны Чугуева в сторону Харькова, автомобиль Brabus 900 Rocket Edition G Wagon, который входит в число самых быстрых и дорогих внедорожников на планете, сбил насмерть мужчину. От полученных травм пешеход скончался. Его личность на данный момент устанавливается следствием.
Как стало известно изданию Вечерний Харьков из информации правоохранителей, автомобили кортежа скрылись с места смертельной аварии. Однако уже утром в полицию обратился водитель бизнесмена и сообщил, что именно он находился за рулем автомобиля. Его задержали и назначили судебное заседание по избранию меры пресечения, которое состоится 11 сентября в Киевском районном суде Харькова.
Сам Александр Ярославский заявил, что на момент трагедии он находился дома и спал, а участие его кортежа в смертельной аварии никак не прокомментировал. Как сообщили в пресс-службе DCH, сегодня днем Ярославский вылетел в Лондон для встречи с семьей.
В свою очередь, по информации главы Министерства внутренних дел Дениса Монастырского, харьковские правоохранители якобы пытались фальсифицировать дело о смертельной аварии. В частности задержанный водитель на момент совершения ДТП находился в другом месте. Из-за этого Министр уволил начальника полиции Харьковской области и передал дело в Главное следственное управление Национальной полиции.
На данный момент правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.