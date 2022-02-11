До конца года остается 323 дня.

11 февраля во всем мире отмечают Международный день женщин в науке, Европейский день номера экстренного вызова, День рождения парохода, Проводы наличности и Всемирный день больного.В Польше сегодня отмечают День подкормки лесных зверей, в Ватикане - День подписания Латеранских соглашений, в Дании - День штурма Копенгагена, в США - День профессиональных спортивных жен, День гитары, День белой футболки, День бабушкиных достижений, День изобретателей и День мятных лепешек, в Армении - День добрых дел и национального долга "Вардананц", в Японии - День основания государства, в Камеруне - День молодежи, в Азербайджане - День работников налоговой службы, в Либерии - День вооруженных сил, в Йемене - Национальный день, а на Филиппинах - День Эвелио Хавьера.Православная церковь сегодня почитает память епископа Лаврентия Печерского.11 февраля именины у Дмитрия, Игнатия, Романа, Константина и Ивана.